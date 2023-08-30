Urla D&R’da imzaladı

Doktor, yazar, senarist, oyuncu ve yönetmen Ercan Kesal, gündemden düşmeyen son kitabı "Cebimdeki Ekmek Kırıntıları"nın imza etkinliği için Bamboo Urla'daki D&R mağazasında okuyucularıyla bir araya geldi.

TEK TEK SOHBET ETTİ

İnsana dair bir yolculuğu anlattığı dokuzuncu kitabı başta olmak üzere diğer 8 eserini de satın alan hayranlarıyla bir araya gelen Kesal, yoğun ilgiyle karşılaştı. Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R'ın ev sahipliğinde kitapseverlerle ve okuyucularıyla buluşan Ercan Kesal, vatandaşlarla sohbet edip hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Usta sanatçı yeni kitabıyla ilgili geçtiğimiz günlerde Yeni Asır'a çok özel açıklamalarda bulunmuştu. Sokaktan duyduğu cümleleri cesaret ve kehanetle bezeyip kağıda döktüğünü dile getiren Kesal, "Böylece onlardan topladıklarımı yeniden asıl sahiplerine gönderiyorum. Onlardan gelecek işaretin merakıyla yazıyorum. Yazdıklarım hiç tanımadığım ruh arkadaşlarıma gönderdiğim mektuplardır ve bu yüzden okurlarım yazılarımın asıl sahipleridir. Onlarla buluştuğum zaman yeni ilham kapılarının açıldığı, 'iyi ki yazmışım' dediğim zamanlardır" diye konuştu.