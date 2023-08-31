30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Sanat dünyasında aralarında Esra Erol, Müge Anlı, Oktay Kaynarca, Türkan Şoray ve Sinan Akçıl'ın bulunduğu ünlülerden duygu dolu paylaşımlar geldi. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımlarından kısa bir kesit:

OKTAY KAYNARCA: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk

SİNAN AKÇIL: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde gerçekleşen zaferimizin bayramı kutlu olsun... Ne Mutlu Türküm diyene! Ankara'dayım. 100'üncü yıl marşını seçen jüride olmak gurur verici. Tarihe bir not düşülecek.

TÜRKAN ŞORAY: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Büyük taarruzun kahramanları, başkomutan Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize minnetlerimizle...

ALİŞAN: Büyük Türk Ordusu'nun kazandığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıldönümü bugün... 30 Ağustos Zafer Bayramımızın yıldönümü bugün... Başta büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve askerlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz... Hep var olsun Türkiye'm

EMEL SAYIN: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun...

ESRA EROL: Aklıyla, cesaretiyle, yüreğiyle, kahramanlığıyla ve imkânsızı başaran ordumuzla vatanımızı, milletimizi zafere taşıyan büyük Atatürk ve silah arkadaşları önünde minnetle eğiliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.