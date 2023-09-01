Türk bayrağımız göklerden hiç düşmesin

RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM

Buray: Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Ünlü şarkıcı "Bu güzel ve anlamlı bayramı bize armağan eden başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Türk Bayrağımız göklerden hiç inmesin " diyerek 10.Yıl marşını binlerce müziksever ile birlikte seslendirdi.

DANSLARIYLA İZLEYİCİLERİNİ EĞLENDİRDİ

Hadise: 30 Ağustos Zafer bayramı coşkusuna Çerkezköy'de ortak oldu. Şarkıları, dansları, dansçıları ve müzisyenleri ile birlikte yine izleyenleri büyüledi. 10.yıl marşıyla konserine giriş yapan Hadise, 2 saate yakın sahnede kaldı.

KOSTÜMLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Simge: 30 Ağustos Zafer Bayramı için Kurtuluş Savaşı'nı temsil eden görüntülerin olduğu elbise Harbiye Açık Hava sahnesine damga vurdu. Tanju Babacan'ın üniversite öğrencilerinden oluşan ekibiyle 1 ayda tamamladığı, enstalasyon tekniği ile hazırlanan 3.20 metre yüksekliğindeki, 4.5 metre enindeki kostüm konser sırasında izleyicilerin gözleri önünde Simge'ye 20 kişilik sahne ekibi tarafından giydirildi.

HAYRANINI SAHNEYE DAVET ETTİ

Emir Can İğrek Yalova'da sahneye çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde Emir Can İğrek'in 7 yaşındaki hayranı Nisa ile yaptığı düet büyük alkış aldı.

ALİAĞALILAR SÜPERSTAR'I AĞIRLADI

Ajda Pekkan: Dünden bugüne en sevilen şarkılarıyla Aliağalıları coşturan Ajda Pekkan, sesi ve sahne performansıyla hayran bırakırken şıklığıyla da göz kamaştırdı. Süperstar sahnede 'Ya Sonra', 'Sen İste', 'Sana Ne, Kime Ne', 'Hoş Gör Sen', 'Arada Sırada', 'Yakar Geçerim', 'Uykusuz Her Gece' gibi hit şarkılarını birbiri ardına seslendirirken Aliağalılar da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

TÜRK BAYRAKLARIYLA KUTLADILAR

30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel orkestrasıyla birlikte Türk bayrağımızın renkleri olan kırmızı beyaz takım ile sahneye çıkan Fedon "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Bu bayram hepimizin bayramı doyasıya kutlayalım" dedi.

KIRMIZI RENGİNİ TERCİH BETTİ

Merve Özbey: Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Antalya-Kumluca'da sahne aldı. Tolga Çam imzalı kırmızı elbisesi ile göz kamaştıran Özbey'le 10 bini aşkın hayranı, gece boyunca şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

BOĞAZ KIRMIZI-BEYAZ OLDU

Serdar Ortaç: Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'ne dokuzuncu kez adamını atan ünlü popçu Serdar Ortaç ile 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. Yılı dolu dolu kutlandı. Müzikseverlerin elindeki Türk bayrakları eşliğinde Onuncu Yıl Marşı'nı ekibiyle birlikte seslendiren Ortaç, heyecanı daha da arttırdı

BAYRAMI MEMLEKETİNDE KUTLADI

Bengü: Türk pop müziğin yıldız ismi Bengü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı memleketi İzmir'in Dikili ilçesinde kutladı. Bayrak kırmızısı elbisesiyle sahne alan güzel yorumcu, şarkıları ve sahne enerjisiyle kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına bayram coşkusunu tam anlamıyla yaşattı.

EMRE ALTUĞ'UN KIZ ÇOCUK ÖZLEMİ

Emre Altuğ: Türk pop müziğinin başarılı ismi Emre Altuğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Esenler'de sahne aldı. Sahneye çıkan iki kız çocuğuyla marşlar söyleyen Altuğ, "İki tane aslan gibi erkek var ama bu kız çocuklarını görünce kız da olsa mı diyor insan'" dedi.