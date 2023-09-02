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Haberler Sarmaşık 14 ayar altın diş takıldı

14 ayar altın diş takıldı

HABER MERKEZİ
14 ayar altın diş takıldı
TUNCELİ'NIN Ovacık ilçesinde çekilen 'Başkan' filminde seyircileri Nursel Köse sürprizi bekliyor. Oynadığı dizi ve filmlerde yeteneği kadar güzelliğiyle de dikkat çeken sanatçı rol gereği makyajla çirkinleşti. Necip Memili ve Büşra Pekin'le birlikte başrolleri paylaşan Nursel Köse'ye 14 ayar altın diş takıldı, yüzüne et benleri yerleştirildi, gözlerinin simetrisiyle oynandı. Ses tonunu bozulmamasına özen gösterilerek doktor kontrolünde, kişiye özel hazırlanan dişlerin takılması ve makyajın yapımı günde en az iki saat sürdü.
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