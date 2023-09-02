Muhakkak gelin çok eğleneceksiniz

Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu" isimli tiyatro oyunu, tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyük özel tiyatrosu olma unvanına sahip İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Provaları devam eden oyunun yönetmenliğini ise 96 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen yapıyor.

SAHNE TOZU TİYATROSU

Her gün provalara gelerek oyunu yöneten duayen sanatçı,"İzmir'in böyle bir oyuna ihtiyacı vardı ve şu sıralarda da burada bir oyun sahneye koymam icap ediyordu. Ben de her gün saat 11.30'da geliyorum ve 18.00'de çıkıyorum. Oyun, hayatımda gördüğüm en komik oyunlardan biri. Gerçekten çok eğleneceksiniz ve bugünlerde de eğlenceye, gülmeye, iyi vakit geçirmeye ihtiyacımız var. Muhakkak gelin" diye konuştu.

Dormen, "Sahne Tozu Tiyatrosu'nda çalıştığım için mutluyum. Aynı zamanda sanat danışmanıyım. Burada iyi bir şey yapmak beni her zaman mutlu ediyor. Bu seferde iyi bir şey olacak diye inanıyorum."

GENÇLERİN AŞKI KOMEDİ

'DÜN Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu' usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen'in çevirisi ile dilimize kazandırılmış. Oyunun konusu ise; Gençlerin aşkı ve bir kölenin özgürlüğü uğruna çığırından çıkan insanlar. Şarkılar, danslar, müthiş bir komedi.