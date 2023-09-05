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Migros ile müzik şöleni devam ediyor

HABER MERKEZİ
Migros ile müzik şöleni devam ediyor
MİGROS, etkinlik sponsorluğunu üstlendiği İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, pop müziğin sevilen isimlerini müzik severlerle buluşturmaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel "Gençlik: Bugünün Öncüsü" temasıyla 1 - 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda; Migros'un destekleriyle 6 Eylül'de Yüzyüzeyken Konuşuruz ve 7 Eylül'de Funda Arar sahne alarak dinleyicilere keyifli saatler yaşatacak. Migros, yanı sıra ödüllü sosyal sorumluluk projesi Aile Kulübü ve Migros'un kişisel bakım mağazası Mion stantları ile fuardaki yerini aldı. Mion standında cilt ve saç bakım etkinlikleri ve ürün tanıtımları katılımcıları beklerken çarkıfelek oyunuyla sürpriz hediyeler sahiplerini buluyor. Migros'un Aile Kulübü ve Mion stantları 18:00 - 20:30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
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