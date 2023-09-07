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Haberler Sarmaşık D&R’la turneye çıkan İclal Aydın’a yoğun ilgi

D&R’la turneye çıkan İclal Aydın’a yoğun ilgi

HABER MERKEZİ
D&R’la turneye çıkan İclal Aydın’a yoğun ilgi
OYUNCU, gazeteci ve yazar İclal Aydın, D&R ile son kitabı "Bunu Sen Oku"nun Türkiye turnesinde okurlarıyla bir araya geldi. Aydın'ın uzun süre üzerinde çalıştığı ve unutulmaz anılarını içeren otobiyografik eseri, kitap severler tarafından yoğun ilgi gördü. D&R mağazalarında okurlarıyla bir araya gelen Aydın, uzun kuyrukların oluştuğu imza gününde sevenleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti. İclal Aydın'ın D&R ile yola çıktığı Türkiye turnesi ilerleyen günlerde Anadolu'nun çeşitli illerinde devam edecek.
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