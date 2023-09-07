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Haberler Sarmaşık Kral ve kraliçe belli oldu

Kral ve kraliçe belli oldu

HABER MERKEZİ
Kral ve kraliçe belli oldu
Bu yıl altıncı kez düzenlenen 'Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nın finali önceki gece Yeşilköy'deki bir otelde yapıldı. Ünlü isimlerin jüri koltuğuna oturdukları gecede Kraliçe tacını yirmi bir yaşındaki lise öğrencisi Pınar Deniz giyerken, Kral ünvanını ise on dokuz yaşındaki üniversite öğrencisi Doğukan Navdar kazanarak birinci oldular. Oldukça renkli geçen geceye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı'da katıldı. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tamer Yiğit ile Türk tiyatro sahnelerinin duayen ismi Nevra Serezli Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü aldılar.
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