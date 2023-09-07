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Şampiyon Sultanlar Ege’de yorgunluk attı

2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda tarih yazan Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge ve Kaptan Eda Erdem Dündar şampiyonluk sonrası Ege kıyılarında yorgunluk attılar. Gizem Çeşme’de, Kaptan Eda Fethiye’de objektiflere yansıdı.

ERCAN AKGÜN
Şampiyon Sultanlar Ege’de yorgunluk attı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk şampiyonluğunu kazanarak ülkemize büyük gurur ve sevinç yaşattılar. Filenin sultanları'ndan Gizem Örge, turnuvada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Daha önce Giovanni Guidetti ile problem yaşadıktan sonra Milli Takım'dan birkaç yıl uzak kalan, Sırbistan maçından sonra yaptığı konuşma ile Türkiye'yi duygulandıran Örge, şampiyonluk sonrası Çeşme'de yorgunluk atıyor. Annesi ve arkadaşlarıyla beraber kısa bir tatile çıkan güzel voleybolcu, The Beach Of Momo'da görüntülendi. Kendisini çeken gazetecileri fark edip el sallayan ve tüm gün şezlongda oturup sohbet eden başarılı sporcu, ilerleyen saatlerde denize girmeden mekandan ayrıldı.
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