“Türkiye’yi voleybolda çok yüksek yerlere taşıyacağız”

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, yakın arkadaşları Taner Aydın ve Mustafa Cihan Çakır'ın daveti üzerine Fethiye'ye geldi. Marinadaki bir restoranda çiçeklerle karşılanan başarılı kaptan, "Hedef Olimpiyat Şampiyonluğu" dedi. Kaptan Dündar için "Şampiyon Türkiye" yazılı özel pasta hazırlandı, kutlamada maytap ve meşale yakılıp, konfeti patlatıldı. Bu karşılanma için teşekkür eden başarılı kaptan, "Beni çok mutlu ettiniz. Türkiye'yi voleybolda arkadaşlarımızla beraber çok yüksek yerlere taşıyacağız. Hedefimizde Olimpiyat Şampiyonluğu var. Bir yılda 2 kupa kazandırdık. Daha güzel işlere imza atacağız" şeklinde konuştu.