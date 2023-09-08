Başak Tatlıtuğ: Kıvanç ile rol almak çok farklı

BAŞAK ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, bir bebek bezi markası için kamera karşısına geçtikleri reklam filminin lansmanında, birlikte rol aldıkları projeyi anlattı. 'Anne Kucağı Gibi Rahat' temasıyla gerçekleşen lansmanda Başak Tatlıtuğ, "Kıvanç'ı daha önce sette de ekranda da izledim tabii ki ama onunla aynı karede rol almak çok farklı ve mutlu eden bir deneyimdi" dedi. Kıvanç Tatlıtuğ ise rol aldıkları reklam filmlerinin gerek sosyal sorumluluk yanı gerekse bebeklerin hayatına konfor katan içerikleri nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.