Menemen’de Seda Sayan rüzgarı

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılı Kuruluş etkinlikleri Seyrek'te düzenlenen konserle devam etti. Menemen'in sanatçısı Oğuz Görceğiz, ünlü dj Erdem Kınay ve başarılı ses sanatçısı Seda Sayan unutulmaz bir geceye imza attı. Sanatçıların şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.

DUYGU YÜKLÜ BULUŞMA

Konser alanında Seda Sayan'ın sahneye çıkışından önce duygulandıran anlar da yaşandı. Denizli'de yaşayan ve Seda Sayan hayranı olan engelli vatandaş Ayşenur Cirit, 20 sene önce programına çıkıp görüştüğü ve eski kasetlerini dahi sakladığı ünlü sanatçıyla yıllar sonra bir araya geldi. Başkan Aydın Pehlivan'ın da yer aldığı buluşmada, Ayşenur Cirit, Seda Sayan ile eski fotoğrafını gösterip, sanatçıyı yeniden canlı gördüğü için yaşadığı sevinci anlatırken, Seda Sayan da karşısında tarifsiz bir sevgi ve eski kasetlerini görünce mutluluğunu paylaştı.

PEHLİVAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cirit, Seda Sayan ile yıllar sonra bir arada olmasına vesile olduğu için konseri düzenleyen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a teşekkür etti. Cirit ve Sayan'ın kucaklaşması, duygusal anlar yaşattı. Konser öncesi alanı dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmet anlamında Menemenimizin her köşesine eserler kazandırıyoruz. Ayrıca bu ayımızı da efsane sanatçılarımızı hemşehrilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyorum. Ama en çok sizlerin varlığı, sevgisi bizleri bizleri çok mutlu ediyor. Menemenimizin her köşesine olduğu gibi Seyrek'te de yaptığımız yatırımlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.