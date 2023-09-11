Sertab Erener Menemen için söyledi

Menemen'de 9 Eylül coşkusu Sertab Erener ile yaşandı. Birbirinden güzel şarkılarını Menemenlilerle birlikte söyleyen Sertab Erener, "Menemen'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmak çok güzel" dedi. Günün anısına başarılı şarkıcıya hediye takdim eden Pehlivan, "Varlığı, zarafeti ve sesiyle Menemen'imizin kurtuluşunun 101. Yıldönümü taçlandıran Sertab Erener hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Kurtuluş coşkumuz Cumhuriyet kadını, değerli sanatçımız Sertab Erener ile de taçlandı. Menemen'imiz her zaman en güzelini en iyisini hak ediyor. Layık olmaya, çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.