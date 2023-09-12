‘Soruyu gördüğümde yapabileceğime inandım’

24 yaşındaki Konya doğumlu biyolog Rabia Birsen Güvercin, ATV'de yayınlanan dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de önce 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

Yarışmanın 2. Bölümde de soruya doğru cevap vererek büyük ödül 1 Milyon TL'nin sahibi oldu. Herkesi ekran başına kilitleyen, hem reytinglerde hem de sosyal medyada zirve yapan güzelliği ve sempatikliğiyle izleyicilerin sevgisini kazanan Rabia, yarışma sonrası A Haber'in canlı yayın konuğu oldu.

MESLEĞİMİ YAPMAK İSTİYORUM

Hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Rabia Birsen "Soruyu ilk gördüğümde yapabileceğime inandım. Çok çabaladım. Sağ olsun Kenan Bey (İmirzalıoğlu) sakin olmam konusunda yardımcı oldu. Konuştukça sohbet ettikçe rahatladım." dedi.

Okulundan yeni mezun olduğunu belirten başarılı yarışmacı " Biyolog olarak özel bir laboratuvarda mesleğimi yapmak, kazandığım parayla silikon el yaptırmak, sevdiğim bir tanıdığıma protez konusunda yardım etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.