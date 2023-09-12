Yorulduk ancak buna değer

ATV'nin en çok izlenen yapımları arasında yerini alan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' bu akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerini Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek'in paylaştığı dizide, Cezayir karakterini canlandıran usta oyuncu Oktay Kaynarca, Yeni Asır Magazin için sorularımızı yanıtladı.

● Çekimler Karadeniz'de gerçekleşti...

Neden gittiniz Karadeniz bölgesine? İstanbul'dan sonra nasıl geçti çekimler?

Senaryonun başlangıcı gereği geçen sezon finalinde Cezayir her şeyi tasvir ederek sade bir hayat sürmek için Karadeniz' e gittiğini açıklamıştı. İkinci sezonun çekimlerini Karadeniz'de organize ettik.

Hikayeyi oradan başlattık. Karadeniz'deki hayatı ve oradaki yaşamı göstermek istedik. Cezayir'i ve ailesinin hayatın içinde olduğunu dramaturji olarak göstermek istedik.

İstesek İstanbul'da da yapabilirdik bu çekimleri. Ancak gidip Karadeniz'in içerisinde o havayı teneffüs etmek, gerçekçi ortam doğrultusunda bir karar aldık. İyi ki de yapmışız.

Planladığımız her şeyi planladığımız zamanlamada gerçekleştirdik.

Aslında doğa da bize biraz da yardım etti. Biz döndükten hemen sonra yağmurlar başladı. Fakat en önemlisi gittiğimiz aya çürük ayı diyorlarmış, yani her şeyi çürütecek derecede nem vardı o nemle boğuşmak zorunda kaldık. Ama oranın güzelliği ve doğallığı her şeye değdi ve istediğimiz sonucu da aldık.

● Bu sezon 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da izleyici neler bulacak?

İyi bir hikaye kurgusu içerisine, kaliteli aksiyonlar iyi bir drama, iyi bir senaryo, iyi bir oyunculuk, zaman zaman komedi, zaman zaman dram ağırlı iç içe geçmiş hoş bir senaryo ve iyi bir reji izleyecekler.

Elimizden geldiğince her şeyin en iyisini sonuna kadar yapıyoruz.

Çıtayı da sonuna kadar yükseltiyoruz.

Bütün ekip bu sene oldukça hevesli. Azimli bir şekilde çalışıyor.

ŞU ANDA ÇOK ZOR

● Yönetmenlik konusuna sıcak bakar mısınız? İleride düşünür müsünüz?

Yapımcılık yolculuğumuz başladı.

Elimizden geldiğince en iyi en kalitelisini yapmaya çalışıyoruz.

Umarım bu kadar yorulduğumuza değer sonuçlar elde edeceğiz. Bu projeyle ve başka işlerle. Yönetmenlik meselesi şu anda çok zor. Her şeyi aynı anda yapamayız.

İşim yapımcılık ve oyunculuk.

Bu doğrultuda yapmaya çalışıyoruz.

Artık yönetmenlik yönetmen arkadaşlarımızın görevi olsun.

Leyla ve Cezayir'i rahat bırakmıyorlar

BEN Bu Cihana Sığmazam'da bu akşam: Cezayir Türk aradan geçen bir senelik zaman diliminde 5 büyük silah tüccarını toplayarak "Dayılar Masası" adı altında bir ortaklık kurmuş, başına da yeğeni Ateş'i oturtmuştur.

Artık işlerden elini ayağını çekmiş halde, eşi Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir. Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar. ■ ATV 20.00