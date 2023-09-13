16 ülkeden 16 film İzmir’de

EGE Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Filmleri Haftası başladı. 16 Eylül'e kadar sürecek Avrupa Filmleri Haftası'nda, AB üyesi 16 ülkeden 16 Film, İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, "Türkiye'de AB Bilgi Merkezi bulunan tek sivil toplum kuruluşu olmaktan kıvanç duyuyoruz. İzmir AB Merkezi olarak kültür-sanat, gençlik, iklim, sürdürülebilirlik gibi pek çok konuda toplumun her kesimini kucaklayan etkinlikler düzenliyoruz" dedi.