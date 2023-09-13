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Yardımsever iş insanı Rabia’ya el uzattı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL kazanan 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin’in estetik protez kol masrafını ücretsiz karşılayacağını söyleyen Kırşehirli iş insanı Mustafa Düğer, “Kendisine ulaştım. Çok mutlu oldu. Bizler de çok mutlu olduk” dedi.

HABER MERKEZİ
Yardımsever iş insanı Rabia’ya el uzattı

Ankara'da yaşayan Rabia Birsen Göğercin, geçen yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı. Hastaneye kaldırılan Göğercin'in sağ eli bilekten ampute edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 1 milyon TL kazanan başarılı yarışmacı, estetik kol protezi yaptırmak istediğini söyleyince protez üretimi yapan hayırsever bir iş insanından yardım gecikmedi.

BİR BABA OLARAK ETKİLENDİM

Göğercin'in protez masraflarını ücretsiz karşılayacağını söyleyen Kırşehirli iş insanı protez üreticisi, "Rabia kızımızı televizyonda izledim. Açıklamalarını dinledim. Bir baba olarak çok etkilendim. Benim de onun yaşlarında bir kızım var. Bir protez kullandığını gördüm. Çok etkileyici bir konuşması oldu. Ben de bu işlerle uğraşan bir vatandaş olarak üzerime sorumluluk düştüğünü hissettim. Bizim tarafımızdan kendisine ücretsiz bir şekilde karşılanacağını ilettim. Çok mutlu oldu. Bizler de çok mutlu olduk" diye konuştu.

YAPIMI 2-3 AY SÜRECEK

RABİA Birsen Göğercin ile görüşeceklerini belirten hayırsever iş insanı, "Bizimle buluştuğu andan itibaren elinin ölçülerini alacağız. Estetik olması sebebiyle çok hassasiyet ve özen gösterilmesi gerekiyor. Bunun yapım süresi 2-3 ay sürecek ve kendisine teslim edeceğiz.

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