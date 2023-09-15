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Haberler Sarmaşık Işın Karaca’ya yoğun ilgi

Işın Karaca’ya yoğun ilgi

HABER MERKEZİ
Işın Karaca’ya yoğun ilgi
SAHNELERİN güçlü sesi Işın Karaca, önceki gün piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de bir süre el ele alışveriş yapan çift, daha sonra meydan katında bulunan bir restorana geçerek toplantı eşliğinde yemek yedi. Sevenlerini ilgisine kayıtsız kalamayan başarılı sanatçı, onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp poz veren çift, kısa süre kaldıkları AVM'den özel araçlarına binerek ayrıldılar.
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