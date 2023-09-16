Akıncı sezon finaliyle ekranda

ünya çapında 150 sanatçının katılımı ile gerçekleşen Türkiye'nin ilk süper kahraman animasyon projesi Akıncı, atv ve Minika- GO ekranlarında yayın hayatını büyük ilgi ile sürdürüyor. İlk sezonu ülke çapında yankı uyandıran, ikinci sezonuyla hayran kitlesinin büyük beğenisini toplayan Akıncı'nın sezon finali için nefesler tutuldu. İkinci sezon finalinde Akıncı'yı alt etmek için her türlü yolu deneyen ve yüksek teknolojiyi kötücül planları için kullanan Zincir çetesiyle olan mücadelede tansiyon yükseldikçe, Akıncı'nın stratejileri değişiyor. Düzen ve adalet adına yeni hamleler planlayan Akıncı bugün saat 11.45'te atv'de, 17:20'de ise MinikaGO ekranlarında olağanüstü bir mücadele sergileyecek.