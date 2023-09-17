Sabancı çifti için özel menü hazırlıyor

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Lipsi Adası'na Manolis Taste restorana yemeğe giderken geçirdiği talihsiz kaza Ege Adaları'nda yaşayanları üzüntüye boğmuştu. Tedavileri devam eden ve sağlık durumları iyiye giden çiftin restorana daha önce de geldiklerini anlatan şef Manolis Hiros, şöyle konuştu:

GÜZEL BİR ANI OLSUN

"Kaza akşamı, saat 19.30 için kaptanları rezervasyon yaptı. Deniz ürünlerinden yemekler hazırladım. Ancak saat geldiğinde kendilerinden haber alamadım. Telefonla aradığımda ulaşamadım ve bir saat sonra tüm haber kanalları Sabancı çiftinin geçirdiği kazayı oğulları ve kaptanın ise yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

Durumlarının her geçen gün daha iyiye gitmesi tesellimiz oldu." Sabancı çiftini yeniden beklediğini anlatan restoranın sahibi ve şefi olan Manolis, "Onlar için özel bir yemek tarifi hazırlığı içindeyim ve bu tarife onların isimlerini vereceğim ve menüye de ekleyeceğim. Bu talihsiz kazayı unutturacak güzel bir anı bırakmak istiyorum" diye konuştu.