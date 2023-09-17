‘Sevenlerimize minnettarız çok teşekkürler’

uruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam dördüncü kez İzel-Çelik- Ercan'ı ağırladı. Fenomen grup, boğazın ışıkları altında renkli yorumuyla enerjisini müzikseverler ile buluşturdu. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyeleri, "Bugün burada karnaval havasını yaşatacağız. Hala heyecanımız bitmiyor. İstanbul'un şahane izleyicisi teveccüh gösteriyor ve bizi konserlerimizde yalnız bırakmıyor. İzel-Çelik-Ercan olarak sevenlerimize minnettarız. Kuruçeşme Sahnesi'nde 28 Ekim'de bir konserimiz daha olacak." sözlerine yer verdi. Hayranlarının yoğun ilgisinden mutluluk duyduğunu dile getiren üçlü "Sevenlerimiz bize kendimizi bir kez daha hatırlattı. Şarkılarımızı bizden daha iyi biliyorlar. Bu şahane bir duygu..." dedi.