Burada olmaktan çok memnunum

Şarkıları tüm dünyada hit olan Inna'nın sahneye çıkmasıyla coşku doruğa ulaştı. Birbirinden güzel şarkılarını meydanı dolduran binlerce vatandaşla birlikte söyleyen Inna, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sizi çok seviyorum Menemen" diye haykırdı. Sahneye eşi Filiz Pehlivan ile birlikte çıkan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, İngilizce olarak "Dünyayı Menemen'de buluşturduğumuz festivalimize dünya starını getirmek yakışırdı. Menemenimiz, değerli hemşehrilerimiz hem hizmet hem festivaller bakımından her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. Inna'ya da İngilizce 'hoş geldin' diyerek konuşmasını gerçekleştiren Pehlivan, daha sonra klasik hale gelen selfie çekimi yaptı. Ardından da festivale büyük renk katan Inna'ya günün anısına hediye takdim etti.