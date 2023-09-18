Son dönemde konserlerine hız kesmeden devam eden Hadise, son gösterisini Gaziantep'te gerçekleştirdi. Konser sırasında sahneye davet ettiği bir hayranıyla yaşadığı duygusal anları Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, bu özel anları takipçileriyle paylaştı. , 'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendirmeye başladığında Ayşegül adlı hayranını gördüğü anı paylaşan Hadise, bu şarkıyla derin bir bağ kurduklarını hissettiğini ifade etti. Ayşegül'ü sahneye davet etti ve "Fotoğrafa baktığınızda aslında ne kadar aynı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? İnsan ve kadın." notunu düştü. Duygusal anları yaşayan Hadise ve Ayşegül birbirlerine sarıldı, birlikte şarkı söyledi ve duygusal anlar paylaştılar. Ayşegül, Hadise'ye parmağındaki yüzüğü hediye etti ve bu yüzük hala ünlü şarkıcının parmağında. Hadise, bu deneyimi paylaşırken müziğin ve sanatın duyguları bir araya getiren güçlü bir araç olduğunu vurguladı ve "Hepimiz çok özeliz ve kendi küçük yolumuz ilerliyoruz" dedi.