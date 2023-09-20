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Buğra ve Serhat ayakta alkışlandı

HABER MERKEZİ
Buğra ve Serhat ayakta alkışlandı

Başarılı oyuncular Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ı yeniden birlikte tiyatro sahnesine çıkartan Sam Shepard'ın 'True West' oyununa Mert Öner'in yönetmenliğiyle yepyeni bir bakış açısı getiren 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyunu önceki akşam Zorlu PSM'de prömiyerini gerçekleştirdi. Oyun, hem duygusal anları hem de kahkahaya boğan sahneleriyle beğenileri toplarken dakikalarca ayakta alkışlandı.

KEŞFETME HİKAYESİ

Biri kentli, eğitimli bir senarist diğeri ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız olan iki kardeşin birbirlerini keşfetme ve birbirlerine dönüşme hikayesini konu alan oyun, prömiyerin ardından 8 Ekim'de Zorlu PSM'de, 14 Ekim'de CKM'de ve 21 Ekim'de Fişekhane'de yeniden tiyatroseverler ile buluşacak.

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