Kardeşlerim dizisine iki sürpriz isim

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin büyük beğeni ile izlenen dizisi Kardeşlerim'e yeni sezonda iki usta oyuncu dahil oldu. Sevilen oyuncular Emre Karayel ve Ayşe Kökçü Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak 97. bölümünden itibaren oyuncu kadrosunda yer alacak.

EKİPLE KAYNAŞTILAR

Emre Karayel, Yaman; Ayşe Kökçü ise Fatma karakteri ile izleyicinin karşısına çıkacak. Deneyimli oyuncular 4 sezondur başarı ile devam eden Kardeşlerim'e katılmaktan çok mutlu olduklarını, hem ekip hem de oyuncularla hızlıca kaynaştıklarını belirttiler. Rollerine dair ipucu vermekten kaçınan oyuncular, Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. Hem yayınlanan bölümleri hem de tanıtımları ile en çok izlenen videolar listesinden inmeyen Kardeşlerim, yeni karakterleriyle de merak konusu oldu. Kardeşlerim heyecan dolu gelişmeleriyle her Cumartesi atv'de.