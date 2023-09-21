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Haberler Sarmaşık Koronavirüse yakalanan Nilüfer konserini iptal etti

Koronavirüse yakalanan Nilüfer konserini iptal etti

HABER MERKEZİ
Koronavirüse yakalanan Nilüfer konserini iptal etti
Sanatçı Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yüksek ateş ve beraberindeki semptomlar nedeniyle hastaneye başvuran sanatçı, koronavirüse yakalandığını öğrendiğini belirtti. Tedavisine hastanede devam edildiğini ifade eden ünlü isim, geçirdiği koronavirüs nedeniyle iptal olan konserlerini ileri bir tarihe planladığının bilgisini verdi. Nilüfer, hastane odasında çekildiği fotoğrafını, "Neye niyet, neye kısmet. Hayaller Kuruçeşme konser. Gerçekler hastane odası. Hayat" sözleriyle paylaştı.
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