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Haberler Sarmaşık Her konserde aynı heyecanı duyuyorum

Her konserde aynı heyecanı duyuyorum

HABER MERKEZİ
Her konserde aynı heyecanı duyuyorum
Ajda Pekkan'ın yoğun istek üzerine beşinci kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava, kapasitesinin üstünde ağırladığı müzikseverle hınca hınç doldu. İkonik tarzı ve şarkıları ile yıkıp geçtiği ve büyük şova imza attığı konserinde enerjisiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 70'li yıllardan beri Süperstar ünvanını hakkıyla taşıyan Ajda Pekkan "Her konserde aynı heyecanı duymak nasıl bir şey bilmiyorum. Sahne denildiği zaman farklı bir hale dönüşüyorum ve dönüşülmesi gerektiğini de düşünüyorum. Ben de size bu güzel duyguları yaşatabiliyorsam ne mutlu bana..." sözlerine yer verdi.
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