Çeşmeliler Dany Brillant ile dans etti

'AKDENİZ' temasıyla düzenlenen Çeşme Festivali büyük bir coşkuyla devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Çeşmeliler ve müzikseverler caz ve Akdeniz müziğinin efsanelerinden biri olan Tunus asıllı Fransız şarkıcı Dany Brillant ile buluştu. Brillant, hareketli ve slow şarkılarıyla seyircileri coştururken, Çeşmeli vatandaşlar sahneye çıkarak Brillant ile birlikte dans etti. Çeşme Festivali'nde yer alan bir diğer konser ise adını Makedonya ve Bulgaristan'da, "telli çalgılardan oluşan küçük fasıl heyeti" anlamına gelen "Calgija" kelimesinden alan ve Balkan kökleri ile yaşadıkları coğrafyayı müzikle bir araya getiren 'Çalgıya İzmir' müzik grubunun konseri oldu.