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Haberler Sarmaşık Zorlandım ama pes etmedim

Zorlandım ama pes etmedim

HABER MERKEZİ
Zorlandım ama pes etmedim
Ampüte Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikâyesinin anlatıldığı 'Hayatla Barış' filminin dev oyuncu kadrosu ile çekimleri başladı. Filmde Barış Telli'yi canlandıran Taner Ölmez ise 'Barış'ın etkileyici hikayesi bu projeyi kabul etmemde çok büyük etken oldu. Etkilenmemek mümkün değil. Buraya gelene kadar Barış'la çalıştık. Kanadyenler ile önce yürümeyi sonra da topa vurmayı, koşmayı çalıştık beraber. Çok zorlandığım zamanlar oldu ama hiçbir zaman pes etmedim. İnşallah çok güzel bir iş olacak.
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