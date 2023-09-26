Haluk Levent kağıt helva dağıttı

ydın'da düzenlenen "20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" sanatçı Haluk Levent konseriyle tamamlandı. Konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi. Bir ara sahneden inip vatandaşların arasında konsere devam eden Levent, seyyar satıcıdaki kağıt helvaları satın aldı. Sahnede tepsiyi başına koyan Levent, daha sonra kağıt helvaları çocuklara dağıttı. Sanatçı, bir satıcıdan da balonlarını satın alıp havaya bıraktı. Haluk Levent, sahnede Türk bayrağıyla dolaştı, vatandaşlarla İzmir Marşı'nı söyledi. Konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.