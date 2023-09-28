Süperstar İzmir’i salladı

Pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Sold Out konserlerine devam ediyor. Bodrum, Çeşme, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de tüm biletleri tüketerek Sold Out yapan Ajda Pekkan, kendisini dinlemeye gelen binlerce seveninin yoğun ilgisinden dolayı teşekkür etti.

ENERJİSİ HAYRAN BIRAKTI

İzmirli dinleyicilerinin karşısına Burcu Sedef imzalı taşlarla kaplı siyah deri bir kostümle çıkan Süperstar, muhteşem ses performansının yanı sıra harika enerjisiyle de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden sevilen ve dillere pelesenk olmuş şarkılarını konser alanını dolduranlarla birlikte seslendiren Ajda Pekkan, danslarıyla da büyük alkış aldı. Konserlerine devam edecek olan Süperstar 16 ve 17 Ekim'de Harbiye Açıkhava'da, 3 Kasım'da ise Antalya Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak.