Bakanlık, açıklama yaparak Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Belgesel Yarışması'ndaki Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filmi nedeniyle festivalden çekildiğini açıkladı.

Yapıan açıklamada, "Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır" denildi.

MAĞDURİYET ALGISI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır. Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır.

Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."

BAKANIMIZIN KARARI ÇOK DOĞRU

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç da açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Bu bir talihsizlik. Altın Portakal festivalinde terör örgütünün propagandasının yapılmasına müsaade edilemez. Kültür Bakanımızın vermiş olduğu karar çok değerli. Terör konusunda bu kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermememiz lazım. Özellikle Altın Portakal gibi geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez. Bakanlığımızın kararı çok doğru buluyoruz" diye konuştu