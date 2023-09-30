FETÖ’cü ‘Kanun Hükmü’ne destek veren Akbağ istifa etti

Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesi, FETÖ propagandacısı 'Kanun Hükmü' adlı belgesel film nedeniyle başlayan krizlerin sonu gelmek bilmedi. Belgesel film, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle seçkiden çıkarıldınca, jüri üyeleri filmin tekrar alınmaması durumunda görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıkladı. Bu gelişmenin ardından festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, filmi yarışmaya geri aldıklarını açıkladı.

SONUNDA İPTAL EDİLDİ

Bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi. Bu gelişmenin ardından "Kanun Hükmü" seçkiden ikinci kez çıkarıldı. Bu gelişme üzerine jüri başkanı Demet Akbağ istifa etti. Skandallara son noktayı ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koydu. Böcek, dün akşam festivali iptal ettiklerini kamuoyuna duyurdu.