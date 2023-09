Yapımcı ve cast direktörleri suçlu

Ünlü isimler Melek Baykal, Onur Büyüktopçu ve Goncagül Sunar, kendileri gibi oyuncu arkadaşları Merve Kayaalp ve Seda Fettahoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyadan veryansın etti. Meslektaşlarının iş bulamadıklarını söyleyen oyuncular, "Bu olayda yapımcı, cast direktörü ve menajerler suçlu. Vicdanlarınızı sorgulayın" dedi.

USTA İSİMLERDEN DESTEK GELDİ

Oyuncu Merve Kayaalp ve Seda Fettahoğlu'nun 10 gün arayla aynı şekilde hayatına son vermesi ünlüleri ayağa kaldırdı. Arkadaşlarının ölümüne isyan eden Melek Baykal, Onur Topçu ve Goncagül Sunar'ın sosyal medyadaki isyanına Filiz Akın, Nebahat Çehre, Gülden Karaböcek, Zeliha Berksoy gibi usta isimlerden de destek geldi.

SANATÇI OLMAYAN HERKES SORUMLU

Melek Baykal, sosyal medya hesabından ölen meslektaşı için suçlu olanları açıkladı. Baykal, "Çok kırgınım, kızgınım ve üzgünüm. Gencecik oyuncu arkadaşımız daha birkaç gün önce parkta ölü bulundu... Çantasından çıkan antidepresan ilaçlarını görünce canım acıdı... İş bulamayan binlerce hayali, hayatı en önemlisini ışığı kendi elimizle mezara sokuyoruz. Her sezon dizilerde oynayan, her filmde kendi eşrafıyla çalışan, her işte torpili ile yer alan herkes Seda Fettahoğlu'nun ölümünden sorumlu... Cast direktörünün kendi castını yaptığı dizide kendi oyuncularını oynatması, kendi arkadaşına torpil yapması, ışığı olmadığı halde magazinin star yaptığı, hiçbir eğitiminin olmadığı milyonlarca dizide oynasa da gerçek sanatçı olamayacak herkes Seda'nın ölümünden sorumlu..." ifadelerini kullandı.