Bebeğim şarkısını kime yazdığımı hatırlamıyorum

YOĞUN geçen yaz sezonun ardından İstanbul Günay Restaurant'ta sahne alan İbrahim Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Usta sanatçı konserini 'Yanlızım' şarkısıyla başlatırken gece boyunca 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Haydi Söyle', 'Yalan' 'Bebeğim' ve 'Kara Üzüm Habbesi' gibi imparator klasikleri hep bir ağızdan söylendi. 'Bebeğim' parçası için " Vallahi billahi tillahi kime yazdığımı hatırlamıyorum ama iyi ki de yazmışım bu parça yüzyıllarca dillerden düşmeyecek" dedi. Sahneden alkışlarla ayrılan Tatlıses, hayranlarının tezahüratlarına sessiz kalamadı. 2,5 saat süren canlı performansıyla yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi ve alakasından dolayı 7 Ekim'de bir kez daha sahne alacak.