Dizi ve programlarıyla reyting rekorları kırdı

30 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran atv, pek çok ilke imza atan bir televizyon kanalı olmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, eylül ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aldatmak, Ateş Kuşları, Kardeşlerim ve Safir dizileriyle atv'yi zirveye taşıdı.