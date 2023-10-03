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Haberler Sarmaşık Dans sanatçısı Tanyeli konuştu: Türkiye’de sağlık sistemi çok iyi

Dans sanatçısı Tanyeli konuştu: Türkiye’de sağlık sistemi çok iyi

HABER MERKEZİ
Dans sanatçısı Tanyeli konuştu: Türkiye’de sağlık sistemi çok iyi

PANKREAS kanseriyle mücadele eden dans sanatçısı Tanyeli, Yağmur Özer'in Milano defilesinden sonra Paris Fashion Week'teki defilesinde kanser farkındalığı için podyuma çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tanyeli "Çok zor bir süreçten geçiyorum. Önce canım annemi ve sonra 54 yaşımdaki abimi kanserden kaybettim. Tüm gücümü toplayarak tüm kanser hastaları için podyuma çıktım. İyi olmaya çalışıyorum. Dünyadaki kanser ilaçlarının daha adil olunmasını istiyorum.

DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN

BİLİYORSUNUZ Avustralya'da yaşıyorum. Türkiye'de sağlık sistemimiz gerçekten çok iyi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere yüce devletimizden Allah razı olsun. Kanserle ilgili tedavi sürecinin çoğunu SSK karşılıyor. Bütün ailemi kanserden kaybettikten sonra herhalde misyonum diyorum öncü olmak. Bakalım. İnşallah misyonum tamamlayabilirim" açıklamasında bulundu.

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