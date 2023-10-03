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Haberler Sarmaşık Özcan Deniz’in eşine doktorundan izin çıkmadı

Özcan Deniz’in eşine doktorundan izin çıkmadı

HABER MERKEZİ
Özcan Deniz’in eşine doktorundan izin çıkmadı
51 yaşındaki Özcan Deniz, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti. Yeni gelin Dadgar, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Deniz ile fotoğraflarını paylaşan modacı, gönderisine çocuklu aile ve oyuncak emojileri eklemişti. Ancak çiftten resmi bir açıklama gelmemişti. Özcan Deniz geçtiğimiz gün konserinde Samar Dadgar'ın hamileliği de doğrulandı. Bebek bekleyen eşinin de kendisini dinlemeye geleceği, fakat son dakikada doktorundan izin çıkmaması üzerine Dadgar'ın uçak biletini iptal etmek zorunda kalan Deniz'in; eşini İstanbul'da bırakarak Kıbrıs'a geldiği öğrenildi.
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