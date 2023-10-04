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Haberler Sarmaşık Ahmet Özhan gençlere seslendi: Namazsız oruçsuz olmaz

Ahmet Özhan gençlere seslendi: Namazsız oruçsuz olmaz

HABER MERKEZİ
Ahmet Özhan gençlere seslendi: Namazsız oruçsuz olmaz

Oyunculuğunun yanı sıra youtube üzerinden yaptığı programla da büyük beğeni toplayan İpek Tuzcuoğlu'nun bu haftaki konuğu Ahmet Özhan oldu. 73 yaşındaki usta oyuncu ve şarkıcı Ahmet Özhan, İpek Tuzcuoğlu'nun sorularına içtenlikle cevap verdi.

Tuzcuoğlu'nun 'Stres yönetimi için gençlere ne önerirsiniz?' sorusuna cevap veren Ahmet Özhan, "Eskiden mürşid kavramı vardı şimdi hayat koçu kavramına indirgendi. Onlarda sadece nefisleri konsantre ediyor. Ya da metafizik yöntemiyle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama bunlarla olmaz. İlla o alınla burun yere gelecek ve secde edeceksin. Namazsız, oruçsuz olmaz. Çünkü bunlar itelenmiş, ötekilenmiş, bunlardan vazgeçilmiş. Gençlere tavsiyem bu konulara dikkat etmeleri." dedi.

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