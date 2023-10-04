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Nevra Serezli: İzmir seyircisi beni çok sever

Tiyatrokare’nin ‘Veda’ adlı oyunu, 15 Ekim’de Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda ilk kez İzmirlilerle buluşacak. ‘Deli Saraylı’ rolüyle İzmirli tiyatroseverlerin karşısına çıkacak büyük usta Nevra Serezli Yeni Asır Magazin’e konuştu

NİL ÖZER
Nevra Serezli: İzmir seyircisi beni çok sever

Veda adlı tiyatro oyunu ile İzmir'de sahneye çıkacak olan usta oyunca Serezli "İzmir'de oynamak her zaman bana büyük mutluluk vermiştir" dedi. 1968'lerden bu yana her yıl İzmir'e turneye geldiğini dile getiren Serezli, "Seyirci de beni çok sever. Bu sevgi karşısında da dolu dolu oynarım. Yine Tiyatrokare'nin oynadığımız 'Ağaçlar Ayakta Ölür' oyunuyla kaç kere İzmir'e geldiğimizi hatırlamıyorum. İnşallah 'Veda' oyunuyla da çok sık geliriz" dedi.

"BOŞ KALMAK BENİ YORUYOR"

Nevra Serezli, "Ağaçlar Ayakta Ölür' ve 'Veda'yı aynı zamanda oynayacağım turneler de olacak. Tempo yormuyor beni. Boş kalınca yoruluyorum" diye konuştu.

LEZZETLİ BİR OYUN

OYUN hakkında da bilgi veren Serezli, "Veda, Ayşe Kulin'in ailesinin hayatı. Bir konakta geçiyor. 400 sayfalık eser Nedim Saban'ın kalemiyle 80 sayfaya indi. Hepsini vermeye çalıştı. Çok lezzetli bir oyun. Herkesi bekleriz" dedi.

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