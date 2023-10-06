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Haberler Sarmaşık Bahadır Tatlıöz albüm için geri sayımda

Bahadır Tatlıöz albüm için geri sayımda

HABER MERKEZİ
Bahadır Tatlıöz albüm için geri sayımda
YAYINLAMIŞ olduğu projelerle ve Türk müziğine getirdiği yeni solukla, dönemin en etkili ve en üretken isimlerinden biri haline gelen müzisyen, söz yazarı, aranjör, klip yönetmeni ve prodüktör Bahadır Tatlıöz; çok yakında yayınlanacak olan "Berceste" albümünün heyecan dolu geri sayımına başladı. Yakında yayınlanacak olan yeni albümü "Berceste"nin ana prodüktörlüğüyle ve her detayıyla bizzat ilgilenen başarılı sanatçı; albüm habercisi "Dön Bana"yı müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Tatlıöz, Duygusal yapısı ve modern sound anlayışı ile benim bambaşka bir yanımı temsil eden 'Dön Bana'yı dilerim ki çok seversiniz" dedi.
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