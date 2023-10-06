Cem Yılmaz’dan Uraz Kaygılaroğlu’na destek

nlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın dostu Uraz Kaygılaroğlu'nun Türkiye'de ilk kez sahneye uyarlanan 'Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye ve destek olmaya gelen başarılı komedyen, neşeli ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti. Sahne öncesi yakın arkadaşlarıyla Zorlu PSM'de bulunan bir restoranda sohbet eden Cem Yılmaz, sahne öncesi muhabir arkadaşlara poz verdi. Ünlü komedyen, gösteri saatinin gelmesiyle birlikte soluğu Turkcell sahnesinde aldı.