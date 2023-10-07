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Haberler Sarmaşık Hep Yek ‘Düğün’ serinin en komik filmi oldu

Hep Yek ‘Düğün’ serinin en komik filmi oldu

HABER MERKEZİ
Hep Yek ‘Düğün’ serinin en komik filmi oldu

Bilal Kalyoncu'nun yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı, 'Hep Yek Düğün' filmi sinemalarda vizyona girdi. Önceki gece galası gerçekleşen filmin izlemesi öncesi oyuncu ekibi soruları yanıtladı. Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Atakan Arslan, Savaş Satış ve Merve Cin'in başrollerini paylaştığı film ekibi, "Harika bir film izleyeceğiz. Biz çok güzel bir ekip olduk. Film sinemada hakettiği değeri görüyor. Biz artık sonuna rakam koymaktansa bir isim koyup 'Düğün' koymayı tercih ettik. Bizce serinin en komik filmi oldu." dediler.

ZEHİRLENDİ GELEMEDİ

Ulaş İnan Torun'un filmin galasına katılmaması sorulunca da konuya açıklık getiren ekip, "Arkadaşlar Ulaş bu gün çok istedi ama gelemedi. Bir sağlık sorunu yaşıyor. Bir zehirlenme vakası geçirdi. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dediler. Filmin yapımcısı Bilal Kalyoncu, "2 tane daha planlanan Hep Yek filmi var. Biz elde ettiğimiz başarıyla mutlu oluyoruz. Her alanda çok yoğun ilgisi var seyircinin. Seyirci "Hep Yek'siz" kalmak istemiyor." dedi.

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