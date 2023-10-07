Sana söz veriyorum hayatımı adayacağım

Murat Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağtürk'e başarılar diledi 6 yılın sonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nü ünlü balet Tan Sağtürk'e devreden tenor Murat Karahan, Sağtürk'ü makamında ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili duygularını yazan Karahan mesajında şu ifadeleri kullandı:

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Karahan 'Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarımdan olan gözbebeğimiz Devlet Opera ve Balemizde yaklaşık 6 yıldır büyük bir onur ve gururla taşıdığım bayrağı çok sevgili dostum, arkadaşım, kardeşim Tan Sağtürk'ün güvenli ellerine teslim etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Hem idari hem de sanatsal anlamda muhteşem işlere imza atacağına şimdiden eminim. Çok büyük kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum.' Sağtürk de bu mesaja 'Dostum Murat Karahan. Umarım değerli kurumumuza layık olabilirim. Sana söz, hayatımı adayacağım. Çok çalışacağım. Verdiğin emek ve efor için sana çok teşekkür ederim. Umarım her zaman çıta daha da yükselerek gitsin. Yeni gelecek olan nesil bizleri de geçsin.' şeklinde karşılık verdi. İkilinin paylaştıkları fotoğraf ve verdikleri dostane mesajlar takipçilerden de büyük takdir topladı.