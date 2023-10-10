Bol kahkahalı okuma provası

Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha filmleriyle milyonlara ulaşan başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, son filmi 'Lohusa' için çalışmalarını hızlandırdı. Uzun bir senaryo ve kast çalışmasının ardından 11 Ekim'de sete çıkacak olan filmin oyuncu kadrosu okuma provasında buluştu. Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde beyazperdeye taşınacak filmde rol alan Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler'in katıldığı Lohusa filminin okuma provası kahkaha ve eğlence içinde geçti.