İzmirliler sizi çok özlemişiz

Renkli karakterleri, müzikleri, sürprizlerle dolu hikayesiyle 'Bursa Bülbülü' filminin İzmir galası Optimum AVM'de yapıldı. Galaya katılan filmin başrol oyuncuları Ata Demirer, Cem Gelinoğlu Özge Özacar'ın sahneye çıkmasıyla coşku daha da arttı. İzleyicileri selamlayan Ata Demirer "Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili seyirciler merhaba İzmir sizi çok özlemişiz. Pandemi girdi araya, canlı sinema zevki kalmamıştı. Gün oldu devran döndü. Yine perdedeyiz. Yeni filmlerle de geleceğiz. Yazalım, çizelim, oynayalım, gelelim birlikte izleyelim. Yazdığım karakterleri daha da sevdiren oyuncu arkadaşlarımla geldim" diye konuştu.

"İZMİR'DE OLMAK ÇOK GÜZEL"

Güzel oyuncu Özge Özacar, İzmir'de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti ve ekledi: "Filmin beyazperde de gösterilecek olması çok güzel. Seyircili buluşmalara İzmir ile başlamak çok keyifli hoş geldiniz" Komedyen Cem Gelinoğlu ise İzmir seyircisinin çok farklı olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "İzmir'in yeri bizler için çok farklıdır. Özel bir yeri vardır. İzmir seyircisi ile birlikte filmi seyretmek çok keyifli olacak. Tepkilerini göreceğiz." şeklinde konuştu.