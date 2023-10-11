ASSM’de halay krizi: Sanatçı ve müzisyenler kovuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) çok dilli bir konsere ev sahipliği yaptı. 'Halkların Köprüsü Derneği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Uluslararası Mülteci Filmleri Festivali'nin kapanış etkinliği AASSM'de ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Gecede derneğin gönüllülerinden oluşan Halkların Korosu ve ardından Bajar sahne aldı. Halkların Korosu Türkçe, Rumca, Arapça, Farsça, Gürcüce, Ermenice, Makedonca ve Kürtçe halk şarkılarıyla geceye katıldı. Coşkuyla ve neşeyle başlayan, sonuna kadar da böyle geçen gecenin finali, AASSM müdürü Emel Akçay Özer'in hiçbir taşkınlık yaşanmadığı halde seyircilerin halay çekmesine tepki göstermesiyle tatsız bitti.

DURDURULMASINI İSTEDİ

Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Nuray Pehlivan, "Gecenin sonunda izleyicilerin halay çekmek istemesinden dolayı Bajar konserini halayla kapattı. Bu durumdan rahatsız olduğunu başından sonuna belli eden AASSM Müdürü Emel Akçay Özer tacizlerine beni telefonla arayarak, halayın hemen durdurulmasını isteyerek başladı. Ben halayın seyircinin coşkusunun bir sonucu olduğunu, kesinlikle müdahale etmeyeceğini ve böyle bir şeyin yapılmasına da izin vermeyeceklerini ifade ettim. AASSM'nin özel güvenlik görevlileri müdürden aldıkları talimat ile Bajar sahnedeyken konseri durdurmak istediler. Konsere zorla son verilirse büyük bir tepki oluşacağını söyleyerek yaşanan durumu kontrol altına aldık. Konser bittikten sonra salona adeta baskına gelen AASSM müdürü Özer, yanındaki özel güvenlik görevlileriyle birlikte tacizlerine devam ederek, 'kurallara uymadınız' diyerek salon kapılarını kapattırdı." dedi.

BAŞKA ETKİNLİKLERDE DE YAPILMAMALI

DERNEK Başkanı Nuray Pehlivan kendilerine yapılan bu davranışı kınadıklarını söyledi ve ekledi: "Halkların diline, kültürüne saygı göstermeyenler hiçbir saygıyı hak etmezler! Önceki gece hem sanatçılara hem de izleyicilere karşı yapılan bu büyük saygısızlığı kınıyor ve AASSM'de yapılacak başka etkinliklerde tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.