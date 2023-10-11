Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ne hoş geldiniz

DOĞU ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' geçtiğimiz sezondan itibaren büyük bir ilgi ile kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Serdar Biliş'in uyarlayıp yönetmenliğini üstlendiği 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde onlarca surete tek başına bürünen Serkan Keskin performansıyla beğenileri toplarken oyun dev prodüksiyonu ve farklı tasarımıyla da büyük övgü alıyor. Müziklerinde Tuluğ Tırpan imzası yer alan, tiyatro ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını ise Gamze Kuş üstleniyor.