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Haberler Sarmaşık ‘Sadıkbey’ belgesel filminin Dünya prömiyeri Rusya’da yapıldı

‘Sadıkbey’ belgesel filminin Dünya prömiyeri Rusya’da yapıldı

HABER MERKEZİ
‘Sadıkbey’ belgesel filminin Dünya prömiyeri Rusya’da yapıldı
BÜLENT Şenocak tarafından kaleme alınan 'Sadıkbey- Yalıların Dili Olsa' kitabı, belgesel oldu. Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında çekimleri tamamlanan "Sadıkbey" belgesel filminin dünya prömiyeri gerçekleşti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü, Film Tasarım ve Yönetmenliği Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Ragıp Taranç'ın yönetmenliğini yaptığı belgesel, Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde başlayan 34th Open Documentary Film Festival 'ROSSİA'da dünya prömiyeri yaptı. İlk kez izleyiciyle buluşan Sadıkbey, izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. İzleyicilerin büyük çoğunluğu belgeselde o dönemi yaşayan yakın tanıkların anlatımlarından etkilendiklerini ve Sadıkbey Yalıları'nı görmeseler dahi, bir semtin yok oluşundan çok hüzünlendiklerini vurguladılar. Sadıkbey" belgesel filminin gösterimi İzmir'de de yapılacak.
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