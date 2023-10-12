Gazze’deki zulme Gigi de sessiz kalmadı

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Gigi Hadid, İsrail'in Filistin üzerinde uyguladığı korkunç şiddete dayanamayarak sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan açıklama yapan 28 yaşındaki güzel model, "Filistinlilerin mücadelesine karşı derin bir empati duyuyorum" ifadelerini kullandı.

ONLAR DAHA ÇOCUK!

Masum insanların terör saldırısında katledilmesini kınayan Gigi Hadid, "Düşüncelerim bu haksız trajediden etkilenen herkesle ve bu çatışmanın yok ettiği masum canlarla... Ki bunların çoğu sadece birer çocuk" dedi. Güzel model, Filistinlilerin özgürlük mücadelesine ve işgal altındaki

yaşamlarına karşı "her gün taşıdığım bir sorumluluk" diyerek büyük bir üzüntü duyduğunu belirtirken, "Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketi ile uyumlu değildir ve bu harekete hiçbir faydası yoktur" dedi.

HER GÜN DUA EDİYOR

Filistinli ya da İsrailli hiçbir masum sivilin hayatını kaybetmeyi hak etmediğini belirten Gigi Hadid, "Milliyeti, dini kökeni veya nerede doğduğu fark etmeksizin herkes temel insan hakları, güvenlik ve adil muameleyi hak ediyor. Sözlerimin asla yeterli olmayacağını ya da pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama masum hayatların güvenliği için her zaman dua ediyorum" mesajını paylaştı. Filistin hakkında yıllardır ablası Gigi'den çok daha fazla paylaşım yapan Bella Hadid ise henüz bir açıklama yapmadı.